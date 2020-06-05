Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T09:28
https://ria.ru/20200605/1572499120.html
В Норильске могут построить временный трубопровод для откачки дизтоплива
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572443978_0:0:992:558_1036x0_80_0_0_b6d4d63ffbd2c671804bd97efeb095cf.jpg
РИА Новости

В Норильске могут построить временный трубопровод для откачки дизтоплива

09:18 05.06.2020 (обновлено: 09:28 05.06.2020)
453
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОблет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Красноярские власти не исключают варианта со строительством временного трубопровода для утилизации разлившего дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил глава краевого кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг заявил, что найдено решение по способам ликвидации последствий ЧП.
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
4 июня, 17:01
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
По словам Лапшина, в Норильске судоходный транспорт к месту подойти не может, поскольку там в принципе нет такой возможности. Тундра, труднодоступная местность для любого вида транспорта, кроме гусеничного, осложняет вопрос с утилизацией собираемых нефтепродуктов такого большого объема.
"Поскольку речь идет о большом объеме, то выбор небольшой. Либо сжигание на месте, при таком объеме последствия такого сжигания может представить даже не специалист, и сегодня принято отрицательное решение (о сжигании – ред.), либо извлечение любыми доступными способами, вплоть до строительства временного трубопровода с последующей утилизацией", - сказал Лапшин.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что никакого сжигания, как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов, не будет.
По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
Владимир Потанин
4 июня, 17:42
Потанин потерял $1,6 миллиарда за день после аварии на ТЭЦ в Норильске
200000
Обсудить 0
Евгений ЗиничевСветлана РадионоваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествияРазлив дизельного топлива в НорильскеНорильск
Рекомендуем
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"
Роскосмос показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным топливом в Норильске
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Разбойное нападение на банк в Хабаровске
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Роскосмос показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
Краевые власти: первые данные о ЧС в Норильске не передавали масштаб
Предприниматель Михаил Прохоров
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния