В Норильске могут построить временный трубопровод для откачки дизтоплива

"Поскольку речь идет о большом объеме, то выбор небольшой. Либо сжигание на месте, при таком объеме последствия такого сжигания может представить даже не специалист, и сегодня принято отрицательное решение (о сжигании – ред.), либо извлечение любыми доступными способами, вплоть до строительства временного трубопровода с последующей утилизацией", - сказал Лапшин.