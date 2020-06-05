В Норильске могут построить временный трубопровод для откачки дизтоплива

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Красноярские власти не исключают варианта со строительством временного трубопровода для утилизации разлившего дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил глава краевого кабмина Юрий Лапшин на сессии парламента.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг заявил, что найдено решение по способам ликвидации последствий ЧП.
По словам Лапшина, в Норильске судоходный транспорт к месту подойти не может, поскольку там в принципе нет такой возможности. Тундра, труднодоступная местность для любого вида транспорта, кроме гусеничного, осложняет вопрос с утилизацией собираемых нефтепродуктов такого большого объема.
"Поскольку речь идет о большом объеме, то выбор небольшой. Либо сжигание на месте, при таком объеме последствия такого сжигания может представить даже не специалист, и сегодня принято отрицательное решение (о сжигании – ред.), либо извлечение любыми доступными способами, вплоть до строительства временного трубопровода с последующей утилизацией", - сказал Лапшин.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что никакого сжигания, как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов, не будет.
По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.