Трамп выразил благодарность Ирану за освобождение американца Майкла Уайта

Уайта освободили на следующий день после того, как США отпустили иранского ученого Сируса Асгари, который был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держат в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США.