Трамп выразил благодарность Ирану за освобождение американца Майкла Уайта

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность властям Ирана за освобождение ветерана ВМС США Майкла Уайта.
"Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл. Очень волнующе. Спасибо Ирану. Не ждите до окончания выборов в США, чтобы заключить крупную сделку. Я собираюсь победить. Вы заключите лучшую сделку сейчас!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее Уайт заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране, а затем был доставлен в больницу. Его приговорили к 10 годам тюрьмы за нарушение законов о частной информации и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Уайта освободили на следующий день после того, как США отпустили иранского ученого Сируса Асгари, который был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то, что суд в США оправдал Асгари, его до сих пор держат в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США.