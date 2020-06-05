Суд изменил на арест меру пресечения депутату Красноярского горсовета

КРАСНОЯРСК, 5 июн - РИА Новости. Красноярский краевой суд в пятницу изменил на арест до 3 августа меру пресечения депутату от КПРФ красноярского горсовета Ивану Азаренко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки чиновнице мэрии, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.
Ранее СК сообщил, что в его производстве находится уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной, обвиняемой в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По данным следователей, в ходе следствия был установлен еще один эпизод ее преступной деятельности, где посредником при передаче взятки стал Азаренко. После установления первоначальных обстоятельств, в отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Суд Железнодорожного района Красноярска 22 мая не стал арестовывать и освободил Азаренко в зале суда, но запретил покидать место жительства и общаться со свидетелями.
"Сегодня по представлению прокурора суд изменил меру пресечения на заключение под стражу на 2 месяца до 3 августа", - сообщили в суде.
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