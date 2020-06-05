Канье Уэст пожертвовал деньги семье Флойда

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский рэпер, продюсер и дизайнер Американский рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст принял участие в протестной акции в Чикаго в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и пожертвовал его семье деньги, сообщает газета USA Today

Как сообщили организаторы акции, рэпер позвонил им накануне и выразил желание присоединиться к демонстрации. Впоследствии Уэст действительно появился на акции. На нем была маска и капюшон, однако, как отмечает издание, из-за его присутствия порядок на демонстрации был нарушен. Вскоре певец покинул место проведения протестной акции и демонстранты продолжили запланированное шествие.

Ранее, как отмечает издание, Уэст предложил оплатить расходы на юридические услуги семье афроамериканки Брионны Тейлор по делу против полиции Луисвилла. Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом.

Как сообщил изданию официальный представитель певца Тэмми Брук, Уэст пожертвовал семье Тейлор, Флойда и Ахмада Арбери, афроамериканца, застреленного во время пробежки в феврале текущего года, два миллиона долларов.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.