Правительство утвердило правила закупки средств защиты для волонтеров

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила закупки средств защиты от новой коронавирусной инфекции для бесплатного обеспечения ими волонтеров, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу России 1,057 миллиарда рублей на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и антисептиков для передачи волонтерским, медицинским организациям и социально ориентированным НКО.
"Государство бесплатно обеспечит волонтеров и социально ориентированные некоммерческие организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Правила их закупки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Деньги пойдут на покупку, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов.
"Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Этим займется единый оператор, назначенный правительством. Такой порядок позволит обеспечить добровольцам, помогающим гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, необходимый уровень защиты", - добавляется в сообщении.
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