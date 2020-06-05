Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T09:04
https://ria.ru/20200605/1572498552.html
Правительство утвердило правила закупки средств защиты для волонтеров
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:55:3141:1822_1036x0_80_0_0_6982f3b922d4c1b705e8d8396e92888c.jpg
РИА Новости

Правительство утвердило правила закупки средств защиты для волонтеров

09:04 05.06.2020
528
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила закупки средств защиты от новой коронавирусной инфекции для бесплатного обеспечения ими волонтеров, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу России 1,057 миллиарда рублей на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и антисептиков для передачи волонтерским, медицинским организациям и социально ориентированным НКО.
"Государство бесплатно обеспечит волонтеров и социально ориентированные некоммерческие организации средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Правила их закупки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Деньги пойдут на покупку, хранение и доставку респираторов, защитных костюмов, одноразовых перчаток, дезинфицирующих средств, защитных очков и лицевых экранов.
"Средства защиты будут распределяться на основании заявок Ассоциации волонтерских центров. Этим займется единый оператор, назначенный правительством. Такой порядок позволит обеспечить добровольцам, помогающим гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, необходимый уровень защиты", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
3 июня, 15:30Распространение нового коронавируса
Путин поддержал идею создать резерв средств индивидуальной защиты
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
На ярмарке
Пожилым москвичам рекомендовали посещать ярмарки выходного дня пораньше
Женщина с детской коляской
Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка
Певец Эмин Агаларов
Эмин Агаларов переболел COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 429
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам
Статуя Фемиды в суде
В Хабаровске экс-сотрудника ГИБДД будут судить за "продажу" номера
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Демонстрация Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США
В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Певица Жанна Фриске
Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
Оскверненный Мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне
Американский ветеран осудил осквернение военного мемориала в Вашингтоне
Девушка измеряет талию
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон оценил ситуацию с новым кредитным соглашением с Россией
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность рационального использования природных ресурсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния