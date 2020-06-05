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2020-06-05T08:55
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Форум по экспортной стратегии России пройдет 5 июня
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РИА Новости

Форум по экспортной стратегии России пройдет 5 июня

08:55 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международный форум "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и органов власти" пройдет в пятницу в рамках Недель российского бизнеса-2020, которые проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.
РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.
Форум, который проводится под эгидой Координационного совета по поддержке экспорта, пройдет в формате видеоконференции.
На нем выступят руководители крупнейших российских и зарубежных деловых общественных организаций и институтов развития. Представители органов власти, ведущих отечественных компаний и экспертного сообщества представят предложения по актуализации российской экспортной стратегии, включая вопросы господдержки экспорта, консолидации и координации деловых сообществ, формирования проактивной политики и нормативно-правовой среды внешнеэкономической деятельности.
РСПП в этом году из-за пандемии коронавируса приняло решение привесит свою традиционную Неделю российского бизнеса в онлайн-формате и не в одну неделю, а в течение нескольких месяцев.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
3 июня, 18:10
Володин сообщил о работе над новыми решениями по поддержке бизнеса
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SputnikРоссийский союз промышленников и предпринимателейРИА НовостиЭкономика
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