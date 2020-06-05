Форум по экспортной стратегии России пройдет 5 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Международный форум "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых объединений, институтов развития и органов власти" пройдет в пятницу в рамках Недель российского бизнеса-2020, которые проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.

Форум, который проводится под эгидой Координационного совета по поддержке экспорта, пройдет в формате видеоконференции.

На нем выступят руководители крупнейших российских и зарубежных деловых общественных организаций и институтов развития. Представители органов власти, ведущих отечественных компаний и экспертного сообщества представят предложения по актуализации российской экспортной стратегии, включая вопросы господдержки экспорта, консолидации и координации деловых сообществ, формирования проактивной политики и нормативно-правовой среды внешнеэкономической деятельности.