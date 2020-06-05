В Москву на ярмарку выходного дня приехали продавцы из 40 регионов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов приехали в Около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов приехали в Москву на ярмарку выходного дня, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

"Сегодня в Москве вновь открылись 82 ярмарки выходного дня, на них приехали около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов Российской Федерации . По сравнению с прошлым годом ярмарки заработали в другом режиме. Выполняются серьезные требования Роспотребнадзора : соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории с использованием специальных дезинфицирующих средств. Также несколько раз в день проверяется температура продавцов, работающих на ярмарках", - сказал Немерюк.

Глава департамента уточнил, что ношение масок и перчаток – обязательное условие для посетителей и продавцов. А для обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра на территории ярмарок нанесли специальную разметку.

Как уточнили в пресс-службе департамента торговли и услуг, ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 21.00. "Самая большая ярмарка заработала в районе Строгино на северо-западе Москвы, она включает 90 торговых мест. Также открылись ярмарки по 12 новым адресам, подобранным с учетом мнения жителей: на улицах 1905 года, Грузинский вал, Скаковая, Ростокинская, Южнопортовая, Перерва, Азовская, Никулинская, Коломенский проезд, Нахимовский и Волгоградский проспекты, а также вблизи станции метро "Саларьево", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что каждый участник ярмарок обеспечен защитным экраном и кожным антисептиком для гигиенической обработки рук, туалетные комнаты оборудованы для мытья рук с мылом и дозаторами с кожным антисептиком. Помимо этого, на ярмарках будет осуществляться контроль наличия масок и перчаток у посетителей.

"Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно. Все затраты на предоставление оборудованных торговых мест берет на себя город. Это делается для привлечения производителей из российских регионов и обеспечения населения качественной и доступной сельскохозяйственной продукцией", - пояснили в департаменте.

Основное требование к продавцам – реализация продукции, произведенной либо в России, либо в странах Евразийского экономического союза. Как и в прошлом году, 80% торговых мест будут отданы продавцам фруктов и овощей, остальные 20% распределят между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пропорционально и в соответствии с очередностью поданных ими заявок.

В департаменте отметили, что много заявок на участие в ярмарках поступило из Липецкой, Рязанской, Белгородской областей, Нижнего Новгорода и Подмосковья.

"Для граждан, которые относятся к льготной категории, предусмотрят специальные места. На каждой ярмарке будет организовано по одному месту для лиц пенсионного возраста и инвалидов, желающих реализовать овощи и фрукты, самостоятельно выращенные на принадлежащем им земельном участке. Вся продукция перед реализацией проходит необходимый контроль; фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности", - заключили в пресс-службе.