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В Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице
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РИА Новости

В Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице

08:49 05.06.2020 (обновлено: 10:28 05.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Япония
Япония
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 5 июн - РИА Новости. Специалисты министерства окружающей среды Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице при условии достаточного расстояния между людьми, сообщил телеканал NHK.
В пятницу в Японии прохладную погоду мая сменила по-настоящему летняя жара. Еще до полудня в префектуре Гифу столбик термометра поднялся выше 32 градусов, в Фукусиме – до 31, в Токио до 29,7. Как ожидается, в течение дня температура будет повышаться. В префектуре Оита будет 34 градуса, в городах Окаяма, Киото и Кофу – 33 градуса, в Токио - до 31.
В этой связи специалисты министерства окружающей среды рекомендуют избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать маску вне помещений при условии, что между другими людьми на улице сохраняется достаточное расстояние.
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