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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-05T09:49
https://ria.ru/20200605/1572497962.html
Источник рассказал о планируемых заседаниях в ОПЕК 6 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_bb925ea89372ab00cd92a3d5357ab60d.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о планируемых заседаниях в ОПЕК 6 июня

08:46 05.06.2020 (обновлено: 09:49 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Страны соглашения о сокращении добычи нефти планируют в субботу, 6 июня, провести две встречи: сначала всех стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
Он подчеркнул, что дата все еще неофициальная, но подготовка к заседаниям в субботу началась.
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"Завтра (6 июня - ред.) планируется провести две встречи. Сначала в 14.00 (15.00 мск) в Вене ожидается заседание ОПЕК, затем в 16.00 (17.00 мск) заседание ОПЕК+", - уточнил он.
Собеседник агентства также прокомментировал обсуждавшуюся ранее проблему неполного выполнения некоторыми странами своих обязательств по сделке, которая тормозила организацию заседаний. "Главной проблемой был Ирак, теперь они согласились лучше выполнять сделку, остальные значительных сложностей не вызывали", - сказал источник.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Альянс ранее отмечал, что исходя из ситуации на рынке условия соглашения могут быть изменены. Так, по неофициальной информации, сейчас страны обсуждают сохранение на какой-то срок текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки после июня, однако ключевой момент в принятии такого решения - полное соблюдение всеми своих обязательств, в том числе традиционными нарушителями: Ираком, Нигерией и Казахстаном.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКВенаЭкономика
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