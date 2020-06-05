Источник рассказал о планируемых заседаниях в ОПЕК 6 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Страны соглашения о сокращении добычи нефти планируют в субботу, 6 июня, провести две встречи: сначала всех стран Страны соглашения о сокращении добычи нефти планируют в субботу, 6 июня, провести две встречи: сначала всех стран ОПЕК , затем всех государств ОПЕК+, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

Он подчеркнул, что дата все еще неофициальная, но подготовка к заседаниям в субботу началась.

"Завтра (6 июня - ред.) планируется провести две встречи. Сначала в 14.00 (15.00 мск) в Вене ожидается заседание ОПЕК, затем в 16.00 (17.00 мск) заседание ОПЕК+", - уточнил он.

Собеседник агентства также прокомментировал обсуждавшуюся ранее проблему неполного выполнения некоторыми странами своих обязательств по сделке, которая тормозила организацию заседаний. "Главной проблемой был Ирак, теперь они согласились лучше выполнять сделку, остальные значительных сложностей не вызывали", - сказал источник.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.