В Свободном рядом с Амурским ГПЗ продлили режим спецпропусков

"Что касается города Свободного, то особый режим здесь решено продлить еще на две недели. Обстановка в городе по-прежнему остается непростой", - говорится в сообщении.

Военные подразделений химической и биологической защиты 35-й армии начали в среду дезинфекцию города Свободного и Амурского ГПЗ для профилактики распространения COVID-19. Как сообщает Восточный военный округ, дезинфекция ведется круглосуточно. За первые сутки военные специалисты обработали более 10 детских садов, детский дом и другие социальных объектов. Ночью обрабатывают дороги, площади и городские парки.