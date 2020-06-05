В Свободном рядом с Амурским ГПЗ продлили режим спецпропусков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн - РИА Новости. Режим спецпропусков, введенный в городе Свободный рядом с Амурским ГПЗ из-за COVID-19 c 29 апреля, продлен еще на 2 недели, сообщает правительство Амурской области.
"Что касается города Свободного, то особый режим здесь решено продлить еще на две недели. Обстановка в городе по-прежнему остается непростой", - говорится в сообщении.
Военные подразделений химической и биологической защиты 35-й армии начали в среду дезинфекцию города Свободного и Амурского ГПЗ для профилактики распространения COVID-19. Как сообщает Восточный военный округ, дезинфекция ведется круглосуточно. За первые сутки военные специалисты обработали более 10 детских садов, детский дом и другие социальных объектов. Ночью обрабатывают дороги, площади и городские парки.
Всего в Приамурье выявлено 588 случаев COVID-19, 208 человека выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 244 человека, на втором месте Свободный - 96 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф