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2020-06-05T08:40
https://ria.ru/20200605/1572497826.html
Пожилым москвичам рекомендовали посещать ярмарки выходного дня пораньше
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РИА Новости

Пожилым москвичам рекомендовали посещать ярмарки выходного дня пораньше

08:40 05.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкНа ярмарке
На ярмарке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
На ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожилым москвичам рекомендуется приходить на ярмарки выходного дня до основного потока посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве в пятницу возобновили свою работу 82 ярмарки выходного дня. Весь персонал и покупатели обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.
"Но мы бы рекомендовали лицам старшего поколения приходить на ярмарку пораньше, до основного потока, чтобы было меньше контактов с другими посетителями", - сказал Немерюк.
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Алексей НемерюкМоскваОбщество
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