Пожилым москвичам рекомендовали посещать ярмарки выходного дня пораньше

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожилым москвичам рекомендуется приходить на ярмарки выходного дня до основного потока посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве в пятницу возобновили свою работу 82 ярмарки выходного дня. Весь персонал и покупатели обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.
"Но мы бы рекомендовали лицам старшего поколения приходить на ярмарку пораньше, до основного потока, чтобы было меньше контактов с другими посетителями", - сказал Немерюк.