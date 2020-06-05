В Японии могут пересмотреть условия владения арбалетами

"В настоящее время есть запрет на ношение арбалета… Исходя из условий использования и ситуации, в которой случилось это происшествие, в случае необходимости этот вопрос (о законодательных ограничениях на арбалеты) будет рассмотрен", - приводит его слова агентство Киодо.

В четверг в городе Такарадзука префектуры Хёго 23-летний студент Хидэаки Нодзу расстрелял из арбалета свою бабушку, мать, младшего брата, ранил тетю. Он был задержан на месте. Полиция не обнаружила следов сопротивления или борьбы, из чего сдала вывод, что он застал свои жертвы врасплох. Каждый из погибших находился в отдельной комнате, в каждого было выпущено по четыре стрелы. Предположительно после того, как Нодзу убил трех членов своей семьи, он вызвал по телефону тетю, а затем напал и на нее. Тетя получила тяжелые ранения.