Назван наиболее безопасный в России продукт

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Роскачество по итогам собственных исследований признало наиболее безопасным продуктом в РФ водку, а наиболее опасным - шашлык, говорится в сообщении организации.

"Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными – свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк", - говорится в сообщении. Роскачество обобщило данные проведенных исследований, выбрав пять лучших и пять худших с точки зрения безопасности категорий пищевых продуктов.

В топ-5 безопасных продуктов попали водка (процент безопасных торговых марок от общего количества исследованных составил 97,9%), нерафинированное подсолнечное масло (88,2%), сушки (81,8%), гречневая крупа (72,2%) и сметана (72%). Пятерка самых небезопасных продуктов - свиной шашлык (безопасными признано всего 37,5% от проверенных торговых марок), глазированные ванильные сырки (36,8%), коньяк (34%), сервелат (27,7%) и сухие завтраки (27%).

Водка по количеству небезопасных компонентов признана безопаснее коньяка, для которого наиболее распространенное нарушение в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Кроме водки, самыми безопасными среди напитков признаны светлое пиво и томатный сок, а наибольший риск в этой категории представляют микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и компоненты ароматизаторов.

Сметана и клубничный йогурт – самые безопасные молочные продукты, творог и масло сливочное 82,5% жирности - самые небезопасные: в некачественной "молочке" встречались кишечная палочка, антибиотики и растительные жиры, отмечается в сообщении. Среди круп наиболее безопасной можно считать гречку, из бакалейного отдела - сушки и пищевую соль. Некачественные крупы могут содержать жуков, пестициды, металломагнитные примеси, плохая бакалея - кишечную палочку, охратоксин А, возбудителя картофельной болезни.