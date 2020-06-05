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2020-06-05T08:30
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В ЛНР неделю не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР неделю не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

08:30 05.06.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Украинские силовики седьмые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 4 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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