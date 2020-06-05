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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T08:29
https://ria.ru/20200605/1572497562.html
В Приморье более 160 детей выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Приморье более 160 детей выздоровели от COVID-19

08:29 05.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Более 160 детей с коронавирусом, включая 21-дневного младенца, выздоровели в Приморье с начала первого случая заражения в апреле, сообщает правительство региона.
"Выздоровели 163 ребенка с диагнозом "коронавирус" в Приморье. Всего по состоянию на 5 июня от этой инфекции успешно вылечены 60% всех заболевших жителей края", - говорится в сообщении.
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По информации минздрава региона, которая приводится в сообщении, самому юному пациенту – 21 день, самому взрослому – 17 лет.
"Все поступившие к нам дети заразились инфекцией от взрослых и проходят, как контактные по семье", – рассказала заведующая детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Бурма, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что с момента госпитализации первого ребенка в апреле с подозрением на коронавирусную инфекцию по май включительно, в этом медучреждении прошли лечение от коронавируса 163 юных пациента, включая и самого маленького.
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"На сегодняшний день в детском ковидном госпитале проходят лечение 60 детей, из них у 56 коронавирусная инфекция подтверждена", – сказала Бурма.
Заболевание у детей протекает в легкой форме, их госпитализируют вместе с членом семьи, который может за ними ухаживать. Власти отмечают, что лечение в госпитале проходят еще и девять мам.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
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