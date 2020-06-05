В Приморье более 160 детей выздоровели от COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Более 160 детей с коронавирусом, включая 21-дневного младенца, выздоровели в Более 160 детей с коронавирусом, включая 21-дневного младенца, выздоровели в Приморье с начала первого случая заражения в апреле, сообщает правительство региона.

"Выздоровели 163 ребенка с диагнозом "коронавирус" в Приморье. Всего по состоянию на 5 июня от этой инфекции успешно вылечены 60% всех заболевших жителей края", - говорится в сообщении.

По информации минздрава региона, которая приводится в сообщении, самому юному пациенту – 21 день, самому взрослому – 17 лет.

"Все поступившие к нам дети заразились инфекцией от взрослых и проходят, как контактные по семье", – рассказала заведующая детским инфекционным отделением Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Бурма, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что с момента госпитализации первого ребенка в апреле с подозрением на коронавирусную инфекцию по май включительно, в этом медучреждении прошли лечение от коронавируса 163 юных пациента, включая и самого маленького.

"На сегодняшний день в детском ковидном госпитале проходят лечение 60 детей, из них у 56 коронавирусная инфекция подтверждена", – сказала Бурма.

Заболевание у детей протекает в легкой форме, их госпитализируют вместе с членом семьи, который может за ними ухаживать. Власти отмечают, что лечение в госпитале проходят еще и девять мам.

Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.