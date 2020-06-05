В Индии за сутки выявили почти десять тысяч случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,8 тысячи и составляет 226 770, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В четверг сообщалось о 216 919 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,3 тысячи), днем ранее - о 207 615 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,9 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 110 960 человек, выздоровели 109 461 человек (5 355 за сутки), умерли 6 348 человек (273 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 77 793 (2 933 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 27 256 заболевших (1 384 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлено 25 004 заболевших (1 359 за сутки).
МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
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