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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T08:22
https://ria.ru/20200605/1572497368.html
В Японии вакцинацию от COVID-19 планируют начать в 2021 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571921090_0:511:2731:2047_1036x0_80_0_0_8cdc67d99f9c4107fcd353c3158205b3.jpg
РИА Новости

В Японии вакцинацию от COVID-19 планируют начать в 2021 году

08:22 05.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Япония
Япония
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 5 июн - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в Японии планируют начать уже в первой половине 2021 года, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като.

"Мы стремимся к скорейшей реализации, цель – первая половина 2021 года", - приводит слова министра телеканал NHK.

При этом он подчеркнул, что если обычно подготовка к производству вакцины начинается после того, как завершится разработка, то в этот раз и разработка, и подготовка к производству будет идти одновременно.
На подготовку производства вакцины от COVID-19 в дополнительном бюджете Японии будет выделено 140 миллиардов иен (около 1,3 миллиарда долларов).
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