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РИА Наука
2020-06-05T09:22
https://ria.ru/20200605/1572497120.html
"Протон-М", в котором нашли брак, после ремонта отправили на Байконур
https://cdn23.img.ria.ru/images/100858/75/1008587511_0:64:1413:859_1036x0_80_0_0_70a6d4186cc65fb79d10f804ca8f86c3.jpg
РИА Новости

"Протон-М", в котором нашли брак, после ремонта отправили на Байконур

08:08 05.06.2020 (обновлено: 09:22 05.06.2020)
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета "Протон-М"
Ракета Протон-М
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Ракета "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М", в которой ранее обнаружили бракованные детали, и разгонный блок "Бриз-М" отправили на Байконур для предстоящего пуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Хруничева.
"Все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава, прошли штатно", — говорится в релизе.
Ракету будут использовать для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" в интересах российского оператора ФГУП "Космическая связь".
В марте генеральный директор Центра Алексей Варочко сказал агентству, что отправку "Экспрессов" отложили из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне". По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
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В апреле источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Протон" возвращают в Москву для ремонта. Позже генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что брак допустили в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и добавил, что запуск "Экспрессов" отложен на июль.
В мае другой источник агентства сказал, что старт намечен на 30 июля, а на прошлой неделе поступила информация, что брак устранен.
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РИА НаукаПротон-МКосмос - РИА Наука
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