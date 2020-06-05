"Протон-М", в котором нашли брак, после ремонта отправили на Байконур

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ракету-носитель "Бриз-М" отправили на Байконур для предстоящего пуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Хруничева. Ракету-носитель "Протон-М" , в которой ранее обнаружили бракованные детали, и разгонный блокотправили на Байконур для предстоящего пуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра Хруничева.

"Все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава, прошли штатно", — говорится в релизе.

Ракету будут использовать для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" в интересах российского оператора ФГУП "Космическая связь".

В марте генеральный директор Центра Алексей Варочко сказал агентству, что отправку "Экспрессов" отложили из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне". По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

В апреле источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Протон" возвращают в Москву для ремонта. Позже генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что брак допустили в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и добавил, что запуск "Экспрессов" отложен на июль.