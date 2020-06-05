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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T08:02
https://ria.ru/20200605/1572496968.html
В больнице в Коммунарке лечатся свыше 370 пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1036x0_80_0_0_89e1ed59a8a656c7bf76a8881a691f6a.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся свыше 370 пациентов

08:02 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 370 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, за сутки поступили 38 человек, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 374 человека, за сутки поступили 38 пациентов, выписаны 25, умерли три человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
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