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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T08:49
https://ria.ru/20200605/1572496808.html
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
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РИА Новости

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

07:50 05.06.2020 (обновлено: 08:49 05.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Двадцати пяти больным провели уже более сотни баросеансов.

"Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", — рассказал директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Врачи отмечают, что после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.
"Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов", — добавляется в сообщении.
За все время в Москве выявили более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94,7 тысячи пациентов уже вылечились, 2806 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Мне кажется лечение штрафами и соцмониторингом очень действенны.
5 июня, 10:22
Дик Котов
10120006
Хорошо.
5 июня, 09:07
Арсений Новиков
1710003
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