В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от НИИ скорой помощи имени Склифосовского встало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Двадцати пяти больным провели уже более сотни баросеансов.

"Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", — рассказал директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Врачи отмечают, что после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

"Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов", — добавляется в сообщении.

За все время в Москве выявили более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94,7 тысячи пациентов уже вылечились, 2806 человек умерли.