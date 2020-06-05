В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

Двадцати пяти больным провели уже более сотни баросеансов.
"Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", — рассказал директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.
Врачи отмечают, что после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.
"Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов", — добавляется в сообщении.
За все время в Москве выявили более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94,7 тысячи пациентов уже вылечились, 2806 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.