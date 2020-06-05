В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19

"На 5 июня 2020 года по республике зарегистрировано 37 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

"За прошедшие сутки зафиксировано два летальных исхода от COVID-19. В Ошской межобластной объединенной больнице - женщина, 34 года; в Национальном центре фтизиатрии - женщина, 82 года", - добавили в штабе.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1936, из которых 378 - медработники. Умерли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1340 пациентов.