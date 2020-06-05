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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T07:32
https://ria.ru/20200605/1572496625.html
В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19

07:32 05.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19, двое скончались, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 5 июня 2020 года по республике зарегистрировано 37 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, среди новых зараженных шестеро медработников. Выздоровели 48 пациентов.
"За прошедшие сутки зафиксировано два летальных исхода от COVID-19. В Ошской межобластной объединенной больнице - женщина, 34 года; в Национальном центре фтизиатрии - женщина, 82 года", - добавили в штабе.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1936, из которых 378 - медработники. Умерли 22 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1340 пациентов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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