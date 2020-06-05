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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T07:43
https://ria.ru/20200605/1572496409.html
В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333378_0:72:3072:1800_1036x0_80_0_0_3cd61d2e42b2e53e5971ebcbbd6adcbb.jpg
РИА Новости

В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей

07:20 05.06.2020 (обновлено: 07:43 05.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. Доля детей составляет около 40% от общего числа пациентов с коронавирусом в стационарах Якутии, сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в пятницу на ежедневном брифинге оперативного штаба при правительстве республики.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в Якутии выявлено 72 случая COVID-19, из них 64 – в Якутске, по 3 - в Намском и Алданском районах, 2 - в Мирнинском районе. За весь период в регионе официально зарегистрировано 2380 случаев коронавируса, 1137 человек полностью выздоровели.
"Наибольшее число поступлений (в стационары – ред.) у нас, в том числе и по деткам, сегодня они составляют порядка 40%. Нас радует то, что они, в основном, бессимптомные, но, тем не менее, они являются источником переноса инфекции", - сказала министр.
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По данным оперштаба, в клинической больнице Якутска от двухсторонней пневмонии скончались два человека с положительными анализами на COVID-19. У обоих были тяжелые сопутствующие хронические заболевания. У первого - сахарный диабет, почечная недостаточность, у второго - хроническая обструктивная болезнь легких.
"К сожалению, у нас уже 12 подтвержденных случаев коронавирсной инфекции у умерших пациентов", - отметила Борисова.
По состоянию на 5 июня, 18 больных коронавирусом в республике находятся в тяжелом состоянии. 531 человек переносит заболевание бессимптомно и находится на амбулаторном лечении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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