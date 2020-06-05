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2020-06-05T07:47
https://ria.ru/20200605/1572496371.html
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
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РИА Новости

Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо

07:15 05.06.2020 (обновлено: 07:47 05.06.2020)
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
© РИА Новости / Каролина Кабрал
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подтвердил слухи о том, что незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и потребовал его выдачи правосудию.

"Мы надеемся, что эти правительства (Испании и Франции - ред.) будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия", - сказал Арреаса в интервью радио Union.

По словам министра, Гуаидо является непосредственным участником "Операции Гедеон" - попытки морского вторжения с целью убийства президента Николаса Мадуро, поэтому он "обязан венесуэльскому правосудию и народу Венесуэлы".
Говоря о посольстве Испании, Арреаса указал на укрывшегося там Леопольдо Лопеса, который якобы является инициатором "Операции Гедеон". Лопес, как утверждает глава МИД, продолжает участвовать в заговоре против действующего правительства, находясь на территории испанской дипмиссии.
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Несколько дней назад президент Венесуэлы Мадуро неоднократно упомянул Гуаидо как "беглеца от правосудия", что вызвало слухи о его возможном бегстве и попытках получить убежище в третьей стране.
В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью нападения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты.
Власти страны задержали за участие в нападении 31 человека. Мадуро сообщил, что среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил о непричастности к случившемуся.
США, в отличие от России и многих других стран, с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.
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Хуан ГуаидоФранцияВенесуэлаВ мире
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