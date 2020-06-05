Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо

"Мы надеемся, что эти правительства (Испании и Франции - ред.) будут действовать должным образом, соблюдая законы принимающего государства, в данном случае Венесуэлы, и предадут беглецов от правосудия в руки венесуэльского правосудия", - сказал Арреаса в интервью радио Union.