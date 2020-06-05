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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T07:11
https://ria.ru/20200605/1572496335.html
На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

07:11 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн – РИА Новости. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на Камчатке превысило одну тысячу человек, сообщают краевые власти.
Ранее сообщалось, что на полуострове продолжается рост числа заболевших COVID-19. Наиболее крупные очаги заражения были выявлены на станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, в обсерваторах вахтовых работников горно-обогатительного комбината "Аметистовое" и рыбообработчиков, приехавших на лососёвую путину в Усть-Большерецкий район. В крае действуют режим самоизоляции и масочный режим. Въезд в регион осуществляется только по электронным пропускам и при наличии справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус.
"Всего на 5 июня в Камчатском крае зарегистрированы 1 033 человека, инфицированные COVID-19, в том числе 83 ребенка в возрасте до 17 лет. 388 человек выздоровели, 20 погибли. За последние сутки на Камчатке выявлены 49 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, скончались два мужчины в возрасте 42 и 48 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в стационарах находятся 399 пациентов. В палате интенсивной терапии – 18 пациентов, из них пять человек – на инвазивном аппарате ИВЛ и семь – на неинвазивном ИВЛ, остальные - на кислородной поддержке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Камчатский крайПроисшествия
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