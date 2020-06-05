На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн – РИА Новости. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на Камчатке превысило одну тысячу человек, сообщают краевые власти.
Ранее сообщалось, что на полуострове продолжается рост числа заболевших COVID-19. Наиболее крупные очаги заражения были выявлены на станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, в обсерваторах вахтовых работников горно-обогатительного комбината "Аметистовое" и рыбообработчиков, приехавших на лососёвую путину в Усть-Большерецкий район. В крае действуют режим самоизоляции и масочный режим. Въезд в регион осуществляется только по электронным пропускам и при наличии справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус.
"Всего на 5 июня в Камчатском крае зарегистрированы 1 033 человека, инфицированные COVID-19, в том числе 83 ребенка в возрасте до 17 лет. 388 человек выздоровели, 20 погибли. За последние сутки на Камчатке выявлены 49 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, скончались два мужчины в возрасте 42 и 48 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в стационарах находятся 399 пациентов. В палате интенсивной терапии – 18 пациентов, из них пять человек – на инвазивном аппарате ИВЛ и семь – на неинвазивном ИВЛ, остальные - на кислородной поддержке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.