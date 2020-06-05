На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

Ранее сообщалось, что на полуострове продолжается рост числа заболевших COVID-19. Наиболее крупные очаги заражения были выявлены на станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, в обсерваторах вахтовых работников горно-обогатительного комбината "Аметистовое" и рыбообработчиков, приехавших на лососёвую путину в Усть-Большерецкий район. В крае действуют режим самоизоляции и масочный режим. Въезд в регион осуществляется только по электронным пропускам и при наличии справки, подтверждающей отрицательный тест на коронавирус.