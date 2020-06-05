Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона

МОНТЕВИДЕО, 5 июн - РИА Новости. Прибытие американских военных в Колумбию дестабилизирует ситуацию в регионе, поскольку США сейчас напоминают "раненого льва", который действует без размышлений, заявил РИА Новости бывший глава эквадорского МИД Рикардо Патиньо.
Как сообщала колумбийская газета Tiempo, 1 июня в страну прибыл контингент военнослужащих США. Согласно официальным заявлениям, их задача состоит в помощи властям Колумбии в борьбе с наркоторговлей.
Патиньо сравнил США с раненым львом, поскольку, по его мнению, пандемия коронавируса и вспыхнувшие протесты после гибели афроамериканца при задержании полицией показывают, что Вашингтон теряет позицию мирового гегемона.
"Раненый лев опасен, он реагирует без раздумий, он может принять решения или совершить действия, которые спровоцируют еще больше жертв на мировом уровне… Это желание вторгаться в страны, как в Венесуэлу, развертывание передового отряда солдат в Колумбии и агрессия против Кубы, к этому надо относиться серьезно", - сказал экс-дипломат, занимавший также пост министра обороны Эквадора.