"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока

"Данный рейс организуется по распоряжению правительства РФ в целях возвращения российских граждан на территорию России и будет выполнен после получения соответствующих разрешений от авиационных властей. Рейс будет выполнен на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.

Рейс 5487 вылетит из Бангкока 6 июня в 23.40 местного времени (19.40 мск), прилетит во Владивосток на следующий день 7 июня в 11.00 местного времени (04.00 мск).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.