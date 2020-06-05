Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T06:46
https://ria.ru/20200605/1572496157.html
"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
https://cdn23.img.ria.ru/images/151438/35/1514383548_0:290:3039:1999_1036x0_80_0_0_526c42aa45b994d64ccae5c6779d2c93.jpg
РИА Новости

"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока

06:46 05.06.2020
149
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аврора"
Самолет авиакомпании Аврора
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", 6-7 июня 2020 года планирует доставить россиян вывозным рейсом из Бангкока во Владивосток, сообщает перевозчик.
"Данный рейс организуется по распоряжению правительства РФ в целях возвращения российских граждан на территорию России и будет выполнен после получения соответствующих разрешений от авиационных властей. Рейс будет выполнен на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел", - говорится в сообщении.
Рейс 5487 вылетит из Бангкока 6 июня в 23.40 местного времени (19.40 мск), прилетит во Владивосток на следующий день 7 июня в 11.00 местного времени (04.00 мск).
Согласно данным в Telegram-канале Минкомсвязи РФ, во Владивосток вывозные рейсы также планируется выполнить из Токио – 9 июня, и с Пхукета – 10 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200014
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аврора (авиакомпания)БангкокВладивостокЭкономика
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Руки в наручниках
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Медик
В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 52 случая COVID-19
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Еще 11 беженцев покинули лагерь Рукбан в Сирии
Автозаправочная станция
Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния