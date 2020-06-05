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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T06:46
https://ria.ru/20200605/1572496113.html
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_48cb1aee7a042f9f7883c78883abd0df.jpg
РИА Новости

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

06:36 05.06.2020 (обновлено: 06:46 05.06.2020)
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Последних трех пациентов, вылечившихся от коронавируса, выписали из больницы в Ухане, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Третьего июня у последних трех пациентов два теста на COVID-19 оказались отрицательными, температура была в норме, симптомы исчезли, на следующий день медики оценили состояние пациентов удовлетворяющим условиям выписки.
"Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Кроме того, по состоянию на 1 июня в районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, в течение 14 дней не было выявлено новых случаев заражения, поэтому со 2 июня уровень эпидемиологической угрозы был понижен со среднего до низкого.
Теперь все городские районы Уханя – зоны с низким уровнем угрозы.
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Власти Уханя с 14 мая по 1 июня в рамках массового скрининга населения протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей. Где находятся под наблюдением бессимптомные носители, не уточняется.
Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные случаи только когда у них проявляется клиническая картина болезни. Статистика по бессимптомным носителям начала публиковаться только с 1 апреля, сколько их было зарегистрировано с начала эпидемии, власти Китая не сообщали.
Решение о массовом тестировании жителей города было принято после того, как в Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего. Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено более 50 тысяч случаев заражения, 3869 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУханьВ мире
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