В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае

ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Последних трех пациентов, вылечившихся от Последних трех пациентов, вылечившихся от коронавируса , выписали из больницы в Ухане , говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Третьего июня у последних трех пациентов два теста на COVID-19 оказались отрицательными, температура была в норме, симптомы исчезли, на следующий день медики оценили состояние пациентов удовлетворяющим условиям выписки.

"Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 1 июня в районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, в течение 14 дней не было выявлено новых случаев заражения, поэтому со 2 июня уровень эпидемиологической угрозы был понижен со среднего до низкого.

Теперь все городские районы Уханя – зоны с низким уровнем угрозы.

Власти Уханя с 14 мая по 1 июня в рамках массового скрининга населения протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей. Где находятся под наблюдением бессимптомные носители, не уточняется.

Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные случаи только когда у них проявляется клиническая картина болезни. Статистика по бессимптомным носителям начала публиковаться только с 1 апреля, сколько их было зарегистрировано с начала эпидемии, власти Китая не сообщали.

Решение о массовом тестировании жителей города было принято после того, как в Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего. Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

Власти Китая 8 апреля полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя, который из-за вспышки коронавируса на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено более 50 тысяч случаев заражения, 3869 человек скончались.