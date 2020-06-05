Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T06:25
https://ria.ru/20200605/1572496010.html
В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462296_0:154:3093:1893_1036x0_80_0_0_42eccc237f04a97b41d0b47eea2f385c.jpg
РИА Новости

В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции

06:13 05.06.2020 (обновлено: 06:25 05.06.2020)
5440
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Миннеаполисе
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Члены муниципального совета Миннеаполиса заявили о планах "демонтировать" городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

"Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно. Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности", - написал в Twitter Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона.

Глава совета Лайза Бендер подтвердила эти планы. "Да мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса и заменим его новой революционной моделью общественной безопасности", - сообщила она в Twitter.
Каким именно образом муниципалитет намерен "демонтировать" департамент полиции, пока не ясно. В пятницу в городском совете состоится голосование по первому пакету реформ в полицейском ведомстве, сообщает местная газета Star Tribune.
Зал судебных заседаний в США
01:40
Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.
Сотрудники полиции и участники протеста в США
02:31
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
186544421
Обсудить 8
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции и участники протеста в США
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Девушка измеряет талию
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Автозаправочная станция
Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву
Легкомоторный самолет
Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Арлингтонское национальное кладбище
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния