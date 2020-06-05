В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции

"Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно. Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности", - написал в Twitter Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона.

Протесты в США

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.