Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T06:00
https://ria.ru/20200605/1572495911.html
Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС
https://cdn25.img.ria.ru/images/152308/54/1523085496_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_60aaf0047115f71bf258aa0ec33e9695.jpg
РИА Новости

Автоэксперт назвал шесть признаков "надежной" АЗС

06:00 05.06.2020
2287
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев назвал шесть признаков "надежной" автозаправочной станции, где минимален риск приобрести некачественное топливо.
В частности, по его словам, необходимо обращать внимание на известность бренда АЗС. "Крупным сетям известных брендов наибольшее доверие — они пекутся о репутации", - отметил Зиновьев. Чистая территория заправки, наличие на ней современного оборудования и отзывчивого персонала также имеют значение, указал эксперт.
Еще одним признаком "надежной" АЗС являются цены на топливо, которые не отличаются от привычных в меньшую сторону на два–три рубля. По словам Зиновьева, также признаком "надежности" заправки является наличие паспортов (не ксерокопий) на топливо с актуальными датами.
Среди других признаков эксперт назвал продажу на АЗС различных сопутствующих товаров, а также частую заправку дальнобойщиками.
Стеклоомыватель автомобиля
26 мая, 02:24
Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
451221014
Обсудить 3
РоссияАвтоЗа рулем
Рекомендуем
Аппарат для проверки зрения
Врач предупредил об опасности отекших век
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде новую программу МВФ сравнили с "капитуляцией"
Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкую область
В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана"
Побережье острова Итуруп
Японцы раскритиковали призыв журналиста "вернуть" Южные Курилы
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
СМИ: Абэ не приедет на Парад Победы в Москву
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Хакасии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Руки в наручниках
Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Девушка измеряет талию
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 52 случая COVID-19
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
Почти все протестующие покинули улицу перед Белым домом в Вашингтоне
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Еще 11 беженцев покинули лагерь Рукбан в Сирии
Медик
В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
Самолет авиакомпании Аврора
"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния