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2020-06-05T05:35
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Почти все протестующие покинули улицу перед Белым домом в Вашингтоне
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РИА Новости

Почти все протестующие покинули улицу перед Белым домом в Вашингтоне

05:35 05.06.2020
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© РИА Новости / Тургиев МихаилПротесты у Белого дома в Вашингтоне
Протесты у Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Тургиев Михаил
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Акция протеста перед Белым домом в Вашингтоне в начале одиннадцати часов вечера по местному времени практически прекратилась, передает корреспондент РИА Новости.
У забора, которым оградили сквер Лафайет у Белого дома, остались несколько десятков человек. Они ведут себя мирно, время от времени выкрикивая лозунги. Наряды полиции наблюдают за этим издалека и не вмешиваются.
Беспорядки в Вашингтоне, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, начались в субботу и продолжались по вторник включительно. Тем не менее мэр Муриэл Баузер потребовала вывода военных из города, которые были туда введены по приказу президента Дональда Трампа. В администрации США настаивают, что имеют право вводить войска в Вашингтон для охраны федеральных объектов на территории города.
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