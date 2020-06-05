Почти все протестующие покинули улицу перед Белым домом в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Акция протеста перед Белым домом в Вашингтоне в начале одиннадцати часов вечера по местному времени практически прекратилась, передает корреспондент РИА Новости.
У забора, которым оградили сквер Лафайет у Белого дома, остались несколько десятков человек. Они ведут себя мирно, время от времени выкрикивая лозунги. Наряды полиции наблюдают за этим издалека и не вмешиваются.
Беспорядки в Вашингтоне, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, начались в субботу и продолжались по вторник включительно. Тем не менее мэр Муриэл Баузер потребовала вывода военных из города, которые были туда введены по приказу президента Дональда Трампа. В администрации США настаивают, что имеют право вводить войска в Вашингтон для охраны федеральных объектов на территории города.