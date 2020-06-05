Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов

По данным УМВД, в марте этого года в офис одного из банков зашел мужчина в медицинской маске. Он поинтересовался, вызывали ли специалисты мастера по ремонту пластиковых дверей, после чего неожиданно напал на менеджера, вылил на нее бензин из пластиковой бутылки и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги. Сотрудница оказала налетчику активное сопротивление. Коллега менеджера, которая находилась в помещении кассы, нажала на тревожную кнопку.