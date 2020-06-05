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2020-06-05T05:23
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Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов
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РИА Новости

Хабаровчанин пытался ограбить банк ради погашения своих долгов

05:23 05.06.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении владельца фирмы по установке систем безопасности, который обвиняется в разбойном нападении на банк для погашения своих долгов, направлено в суд в Хабаровске, сообщает ГУМВД России по Хабаровскому краю.
По данным УМВД, в марте этого года в офис одного из банков зашел мужчина в медицинской маске. Он поинтересовался, вызывали ли специалисты мастера по ремонту пластиковых дверей, после чего неожиданно напал на менеджера, вылил на нее бензин из пластиковой бутылки и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги. Сотрудница оказала налетчику активное сопротивление. Коллега менеджера, которая находилась в помещении кассы, нажала на тревожную кнопку.
Нападавший скрылся. На момент налета в кассе находилось почти 4,9 миллиона рублей.
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Сообщается, что, несмотря на стресс, менеджеру удалось запомнить приметы нападавшего и вспомнить, что она видела похожего человека среди клиентов банка. Вскоре его личность установили. Мужчину задержали при поддержке бойцов Росгвардии.
Отмечается, что на допросе 45-летний владелец фирмы по установке систем безопасности пояснил, что похищенными деньгами планировал покрыть долговые обязательства. Отделение банка он выбрал не случайно: знал планировку помещения и количество персонала. Ранее он не был судим.
"В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело, возбужденное по статье "Разбой", с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечаемся, что до вынесения приговора хабаровчанин будет находиться под стражей. Наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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