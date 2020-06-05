В Приморье за сутки умер один пациент с коронавирусом

"Скончавшийся – мужчина 60 лет. Почти неделю он занимался самолечением и был госпитализирован в инфекционный госпиталь по экстренным показаниям в тяжелом состоянии. Пациент длительное время страдал сахарным диабетом, а также имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем", – говорится в сообщении.