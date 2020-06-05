В Приморье за сутки умер один пациент с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Пациент с коронавирусом, занимавшийся самолечением, скончался в Приморье, общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло 22, сообщает правительство региона.
"Скончавшийся – мужчина 60 лет. Почти неделю он занимался самолечением и был госпитализирован в инфекционный госпиталь по экстренным показаниям в тяжелом состоянии. Пациент длительное время страдал сахарным диабетом, а также имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем", – говорится в сообщении.
По состоянию на 5 июня общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом – 22 человека.
За сутки зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, общее количество заболевших в регионе – 2 262 человека, темп прироста заболевших - 2,3%. Количество выздоровевших за сутки вновь превысило число заболевших – выписаны 66 приморцев, всего с начала эпидемии – 1 356.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.