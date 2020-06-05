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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T05:18
https://ria.ru/20200605/1572495656.html
В Приморье за сутки умер один пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071711_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2217a19a0065884bb932892aaaec41c9.jpg
РИА Новости

В Приморье за сутки умер один пациент с коронавирусом

05:18 05.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Пациент с коронавирусом, занимавшийся самолечением, скончался в Приморье, общее число умерших пациентов с COVID-19 достигло 22, сообщает правительство региона.
"Скончавшийся – мужчина 60 лет. Почти неделю он занимался самолечением и был госпитализирован в инфекционный госпиталь по экстренным показаниям в тяжелом состоянии. Пациент длительное время страдал сахарным диабетом, а также имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем", – говорится в сообщении.
По состоянию на 5 июня общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом – 22 человека.
За сутки зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, общее количество заболевших в регионе – 2 262 человека, темп прироста заболевших - 2,3%. Количество выздоровевших за сутки вновь превысило число заболевших – выписаны 66 приморцев, всего с начала эпидемии – 1 356.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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