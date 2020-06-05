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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T05:12
https://ria.ru/20200605/1572495583.html
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19

05:12 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в Бразилии за сутки составил 1473, число зараженных увеличилось более чем на 30 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.
Статистика по коронавирусу в южноамериканской стране продолжает расти - Бразилия, по данным университета Джона Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв (после США и Великобритании), по количеству заражений - на втором после США.
По последним данным минздрава, в стране подтвержден 614 941 случай COVID-19 (+30 925 за сутки), скончались 34 021 человек. Выздоровели почти 255 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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