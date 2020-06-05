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2020-06-05T07:01
https://ria.ru/20200605/1572495411.html
Японцы раскритиковали призыв журналиста "вернуть" Южные Курилы
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РИА Новости

Японцы раскритиковали призыв журналиста "вернуть" Южные Курилы

04:51 05.06.2020 (обновлено: 07:01 05.06.2020)
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
Побережье острова Итуруп . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Японский журналист и политолог Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов и призвав к "возвращению" всех четырех.
В комментариях к статье многие пользователи выразили сомнение в осуществимости призыва Касиямы.
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МИД ответил на формулировку Токио о "японском суверенитете" над Курилами
"Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!" - написал hc850able.
"Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и все", - выразил аналогичное мнение Geraosan Haruko.
"В конечном счете, никогда мы эту проблему не решим!" - отметил masuyo03.
"Политикой Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война…", - добавил Terutomato.
"Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!" - заметил mact.
При этом некоторые пользователи заявили, что дипломатией в данном вопросе "ничего не добиться", а также призвали разместить вблизи островов "ракетные дивизионы" японских сил самообороны и американские военные базы.
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Курильский вопрос

Отношения Москвы и Токио долгое время омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов после заключения мирного договора, при этом судьба других не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова гряды. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Полную версию статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Южные Курилы
3 апреля, 08:44Распространение нового коронавируса
СМИ: Япония и Россия отложат безвизовый обмен на Курилы из-за COVID-19
71952022
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РоссияЯпонияСССРВ мире
Популярные комментарии
Единственной причиной подобных высказываний невнятная позиция России по этим островам. Категорически и навсегда закрытие вопроса о принадлежности нам этих земель. И это должно быть жестко заявлено Японии.
5 июня, 06:12
PCProstoy Chitatel
4200002
Все неопределенные "дворцовые" церемонии с раздачей реверансов и осторожными замечаниями и намеками между нашими странами, ведут только к непониманию истинного положения дел и дают ничего не желающей понимать хитрой японской стороне, подпитку на настаивании на своем, в получении этих островов. Причем эти претензии звучат с их стороны, все более настойчиво и жестче! Это специфика японской политики, но это же не наша специфика. И нечего нам идти у них на поводу и тянуть эту церемонию. Уж коли мы не настроены на передачу когда либо им этих наших земель, они должны понять, что это без шансов и зарубить себе на носу. Не хотят участвовать в предлагаемых им экономических совместных проектах, значит адью!, с приветом от России и всё! А то им даешь палец, они норовят откусить руку!
5 июня, 05:58
Bell. .
3800000
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