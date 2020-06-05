Японцы раскритиковали призыв журналиста "вернуть" Южные Курилы

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Японский журналист и политолог Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов и призвав к "возвращению" всех четырех.

В комментариях к статье многие пользователи выразили сомнение в осуществимости призыва Касиямы.

"Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!" - написал hc850able.

"Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и все", - выразил аналогичное мнение Geraosan Haruko.

"В конечном счете, никогда мы эту проблему не решим!" - отметил masuyo03.

"Политикой Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война…", - добавил Terutomato.

"Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!" - заметил mact.

При этом некоторые пользователи заявили, что дипломатией в данном вопросе "ничего не добиться", а также призвали разместить вблизи островов "ракетные дивизионы" японских сил самообороны и американские военные базы.

Курильский вопрос

Отношения Москвы и Токио долгое время омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов после заключения мирного договора, при этом судьба других не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова гряды. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.