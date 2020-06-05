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2020-06-05T05:19
https://ria.ru/20200605/1572495375.html
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
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РИА Новости

Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа

04:36 05.06.2020 (обновлено: 05:19 05.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПротестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие перед Белым домом выкрикивают на лозунги в адрес президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Число собравшихся у резиденции американского лидера сократилось до приблизительно 200 человек. Они стоят вплотную к забору, отделяющему их от сквера Лафайет перед Белым домом и преимущественно кричат "К черту Дональда Трампа", хотя в начале акции звучало больше лозунгов с требованием справедливости.
Полиция с противоположной стороны забора включила яркие прожекторы, которые освещают протестующих. Некоторые из них принесли с собой респираторы и маски, а также защитные очки и каски.
Протест проходит мирно. В небе кружит полицейский вертолет.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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