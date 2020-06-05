Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие перед Белым домом выкрикивают на лозунги в адрес президента Протестующие перед Белым домом выкрикивают на лозунги в адрес президента США Дональда Трампа , передает корреспондент РИА Новости.

Число собравшихся у резиденции американского лидера сократилось до приблизительно 200 человек. Они стоят вплотную к забору, отделяющему их от сквера Лафайет перед Белым домом и преимущественно кричат "К черту Дональда Трампа", хотя в начале акции звучало больше лозунгов с требованием справедливости.

Полиция с противоположной стороны забора включила яркие прожекторы, которые освещают протестующих. Некоторые из них принесли с собой респираторы и маски, а также защитные очки и каски.

Протест проходит мирно. В небе кружит полицейский вертолет.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.