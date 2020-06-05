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2020-06-05T04:29
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Ученые прогнозируют низкие уровни воды летом в водохранилищах Крыма
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РИА Новости

Ученые прогнозируют низкие уровни воды летом в водохранилищах Крыма

04:21 05.06.2020 (обновлено: 04:29 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют летом этого года низкие уровни воды в водохранилищах и реках на территории Крыма.
"Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополь в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах", - сообщили РИА Новости в ВНИИ ГОЧС в ответ на соответствующий запрос.
Отмечается также, что малая увлажненность почвы может привести в летний период к засухе на территории Крыма.
анее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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Республика КрымОбщество
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