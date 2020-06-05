ЕГЭ в Находке могут перенести на август из-за эпидемиологической ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Проведение ЕГЭ в Находке Приморского края, где отмечается сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, могут перенести на август, сообщает правительство региона.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке. В городе открыли инфекционный госпиталь для людей с диагнозом коронавирус.
"Еще один важный вопрос, который хотелось бы обсудить, - организация ЕГЭ в Находке. Его поднимал и министр просвещения России Сергей Кравцов во время селекторного совещания с регионами. В случае необходимости выпускные испытания в этом городе рекомендуется перенести на август или другой месяц, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется и улучшится ситуация с заболевшими", - сказала министр образования края Наталья Бондаренко, чьи слова приводятся в сообщении, на встрече с главой региона Олегом Кожемяко.
Губернатор отметил, что согласен с позицией федерального ведомства. Он поручил проконтролировать обеспечение всех участников ЕГЭ масками, провести дезинфекцию аудиторий.
"Установите порядок прибытия на место ребят, измерения температуры, чтобы избежать столпотворения. Ранее мы направляли в систему образования бесконтактные термометры - около 200 штук, бактерицидные лампы… Постарайтесь приглашать как можно меньше наблюдателей в сами ППЭ - есть системы видеонаблюдения, их нужно использовать", – заявил Кожемяко.
В Приморье зафиксировано 2211 случаев коронавируса, 1290 человек вылечились, 21 умер. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
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