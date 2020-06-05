ЕГЭ в Находке могут перенести на август из-за эпидемиологической ситуации

"Еще один важный вопрос, который хотелось бы обсудить, - организация ЕГЭ в Находке. Его поднимал и министр просвещения России Сергей Кравцов во время селекторного совещания с регионами. В случае необходимости выпускные испытания в этом городе рекомендуется перенести на август или другой месяц, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется и улучшится ситуация с заболевшими", - сказала министр образования края Наталья Бондаренко, чьи слова приводятся в сообщении, на встрече с главой региона Олегом Кожемяко.