Боливия расформирует министерства для экономии денег на борьбу с COVID-19

ЛА-ПАС, 5 июн - РИА Новости. Власти Боливии расформировывают три министерства и закрывают посольства в Иране и Никарагуа, чтобы сэкономить средства для борьбы с коронавирусом.
"Все сэкономленные в результате этого сокращения деньги будут направлены в сферу здравоохранения для борьбы с вирусом", - заявила в телеобращении и.о. президента страны Жанин Аньес.
По ее словам, минспорта и минкультуры станут подразделениями министерства образования, а министерство по делам коммуникаций войдет в состав аппарата президента.
По последним данным, в Боливии зафиксирован 10 991 случай коронавируса, число летальных исходов составляет 376.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.