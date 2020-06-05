В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 027 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 327 человек выздоровели, 66 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1768, выздоровели 1707 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 3 таких случая, из них один – ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 31 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 297 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.