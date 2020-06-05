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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T04:07
https://ria.ru/20200605/1572495178.html
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:226:3072:1954_1036x0_80_0_0_be754462e47f2cd428f6892d49d7a6ae.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19

04:07 05.06.2020
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал пять новых случаев заражения коронавирусом, а также выявил 3 бессимптомных носителей, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, все новые случаи были ввозными, четыре – в Шанхае и один - в провинции Сычуань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 027 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 327 человек выздоровели, 66 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1768, выздоровели 1707 человек.
Комитет пояснил корректировку цифр уточнением статистических данных.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 3 таких случая, из них один – ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 31 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 297 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1099 случаев заражения (четыре человека скончались, 1042 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 428 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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