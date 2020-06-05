Ливень разогнал часть протестующих перед Белым домом

Сначала, когда дождь только начинался, протестующие, наоборот, начали вести себя активнее и раскачивали забор, который отделяет их от сквера Лафайет перед Белым домом. В какой-то момент даже полицейские, которые до этого спокойно сидели в отдалении, выстроились в ряд и подошли ближе вперед.