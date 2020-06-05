Ливень разогнал часть протестующих перед Белым домом

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Ливень, обрушившийся вечером на Вашингтон, разогнал часть протестующих перед Белым домом, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала, когда дождь только начинался, протестующие, наоборот, начали вести себя активнее и раскачивали забор, который отделяет их от сквера Лафайет перед Белым домом. В какой-то момент даже полицейские, которые до этого спокойно сидели в отдалении, выстроились в ряд и подошли ближе вперед.
Однако еще через несколько минут ливень полил стеной. Какое-то время большая часть присутствующих держалась, прикрываясь картонками с растекающимися лозунгами, зонтами, у кого-то были припасен и дождевики.
Часть людей укрылась вдоль близлежащих зданий, однако некоторые, очевидно, покинули место проведения акции совсем, хотя большая группа манифестантов продолжает игнорировать погоду и скандирует лозунги у забора.
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