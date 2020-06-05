Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T03:51
https://ria.ru/20200605/1572495090.html
Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы
https://cdn24.img.ria.ru/images/95204/38/952043886_0:36:580:362_1036x0_80_0_0_fa326bc3fc8339c751f6e9f4113f73c9.jpg
РИА Новости

Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

03:51 05.06.2020
4320
© Фото : компания Джет ТрансферЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет
© Фото : компания Джет Трансфер
Легкомоторный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе, сообщает таблоид Daily Star.
В минувшее воскресенье 39-летний Шедд вместе с друзьями собирались отправиться в полет на четырехместном одномоторном самолете. Перед взлетом он отправил матери фотографию, а через пять минут после этого его самолет разбился вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс.
Ранее New York Post сообщил, что более 40 процентов участников опроса о селфи подвергали свою жизнь опасности ради удачных кадров.
Выяснилось, что более половины респондентов готовы встать на край скалы для идеального снимка, 41 процент — уже рисковали во время селфи. Четыре процента признались, что подвергали опасности других.
При этом каждый десятый респондент (11 процентов) получал травмы при попытке сделать фото: падали с холмов, велосипедов, их сбивала волна.
65544620
Обсудить 2
ИллинойсСент-ЛуисВ мире
Рекомендуем
Арлингтонское национальное кладбище
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Сотрудники полиции и участники протеста в США
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкую область
В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана"
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Девушка измеряет талию
Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния