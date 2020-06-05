Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе, сообщает таблоид Daily Star.
В минувшее воскресенье 39-летний Шедд вместе с друзьями собирались отправиться в полет на четырехместном одномоторном самолете. Перед взлетом он отправил матери фотографию, а через пять минут после этого его самолет разбился вблизи города Карлинвилл, штат Иллинойс.
Phi Gamma Delta extends its deepest sympathies to the families & friends of Kettering Brothers Joshua Sweers (2007), Daniel Shedd (2006), Daniel Schlosser (2004) & John Camilleri (2004) who were tragically killed in a small plane crash this past weekend.https://t.co/Qo4aRR80SO— Phi Gamma Delta HQ (@PhiGamHQ) June 1, 2020
Ранее New York Post сообщил, что более 40 процентов участников опроса о селфи подвергали свою жизнь опасности ради удачных кадров.
Выяснилось, что более половины респондентов готовы встать на край скалы для идеального снимка, 41 процент — уже рисковали во время селфи. Четыре процента признались, что подвергали опасности других.
При этом каждый десятый респондент (11 процентов) получал травмы при попытке сделать фото: падали с холмов, велосипедов, их сбивала волна.