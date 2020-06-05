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2020-06-05T03:43
https://ria.ru/20200605/1572495004.html
В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572494930_0:0:1511:850_1036x0_80_0_0_718a45dcedd67e13cada45a04f4bcf69.jpg
РИА Новости

В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана"

03:43 05.06.2020
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли украинского президента Владимира Зеленского, который в ходе своего визита в Хмельницкую область пострелял из лука.
На видео, опубликованном телеканалом "НАШ", можно увидеть, что главе государства во время встречи предложили выстрелить из лука в мишень с изображением кабана. На ролике видно, что Зеленский попал в ногу "кабана", что окружающие встретили аплодисментами.
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В комментариях под видео пользователи высмеяли поведение украинского лидера, при этом некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на экс-президента страны Петра Порошенко.
"Все ждали, что этот кабан - это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил", - заметил пользователь m0nky3ar.
"Иван-царевич, заняться нечем, дурачится", - написал maksym gavrilchak.
"Ну вот, отлично. Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль", - сыронизировал Константин Саушкин.
"А перья на голову одевал?" – задался вопросом Алексей Мануилов.
"Очень важным делом занят, бедненький. Устал, наверное", - заметила Victoria Tomlinson.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийХмельницкая областьУкраинаВ мире
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