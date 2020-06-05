В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли украинского президента Владимира Зеленского, который в ходе своего визита в Хмельницкую область пострелял из лука.
На видео, опубликованном телеканалом "НАШ", можно увидеть, что главе государства во время встречи предложили выстрелить из лука в мишень с изображением кабана. На ролике видно, что Зеленский попал в ногу "кабана", что окружающие встретили аплодисментами.
В комментариях под видео пользователи высмеяли поведение украинского лидера, при этом некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на экс-президента страны Петра Порошенко.
"Все ждали, что этот кабан - это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил", - заметил пользователь m0nky3ar.
"Иван-царевич, заняться нечем, дурачится", - написал maksym gavrilchak.
"Ну вот, отлично. Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль", - сыронизировал Константин Саушкин.
"А перья на голову одевал?" – задался вопросом Алексей Мануилов.
"Очень важным делом занят, бедненький. Устал, наверное", - заметила Victoria Tomlinson.