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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T03:37
https://ria.ru/20200605/1572494949.html
В Мексике за сутки выявили 4442 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки выявили 4442 случая COVID-19

03:37 05.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 816 и достигло 12 545, общее число выявленных заражений - 105 680, сообщил минздрав страны.
"За все время скончались от осложнений при COVID 12 545 человек", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Накануне сообщалось о 11 729 жертвах и 101 238 случаях заражения новым коронавирусом. Чиновник подчеркнул, что суточный прирост заражений на 4442 - это случаи, произошедшие за последние две недели.
За минувшие сутки число больных, у которых симптомы проявились в последние 14 дней, выросло на 1548 и составляет 18 377, власти изучают 44 869 подозрений на COVID-19 и 1033 летальных случая.
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Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в десятку по числу ежедневно выявляемых случаев. Наибольшее число активных случаев зафиксировано в Мехико (3945) и штате Мехико (2424).
В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, регулирует возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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