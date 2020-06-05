В Мексике за сутки выявили 4442 случая COVID-19

МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 Мексике увеличилось за сутки на 816 и достигло 12 545, общее число выявленных заражений - 105 680, сообщил минздрав страны.

"За все время скончались от осложнений при COVID 12 545 человек", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Накануне сообщалось о 11 729 жертвах и 101 238 случаях заражения новым коронавирусом. Чиновник подчеркнул, что суточный прирост заражений на 4442 - это случаи, произошедшие за последние две недели.

За минувшие сутки число больных, у которых симптомы проявились в последние 14 дней, выросло на 1548 и составляет 18 377, власти изучают 44 869 подозрений на COVID-19 и 1033 летальных случая.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в десятку по числу ежедневно выявляемых случаев. Наибольшее число активных случаев зафиксировано в Мехико (3945) и штате Мехико (2424).

В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, регулирует возобновление всех видов деятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксированы более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли 380 тысяч человек.