Новый способ поиска жизни в Солнечной системе испытают в течение двух лет

"Мы разработали научный прибор очень маленького размера и в составе CubeSat 1U (термином CubeSat 1U обозначают спутники с размером 10х10х10 см - ред.) или 2U (размер 10х10х20 см - ред.) мы сможем запустить его в космос. Программа очень интенсивно развивается. Я думаю, в следующем году или года через полтора запустим", - сказал ученый.