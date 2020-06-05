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РИА Наука
2020-06-05T03:34
https://ria.ru/20200605/1572494896.html
Новый способ поиска жизни в Солнечной системе испытают в течение двух лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982431_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_bc1d636ba9828e5780b04153aeed4e35.jpg
РИА Новости

Новый способ поиска жизни в Солнечной системе испытают в течение двух лет

03:34 05.06.2020
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© Depositphotos / milangucciПланета окруженная астероидами
Планета окруженная астероидами
© Depositphotos / milangucci
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские ученые намерены в 2021-2022 годах запустить на околоземную орбиту малый спутник для тестирования нового способа поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.
"Мы разработали научный прибор очень маленького размера и в составе CubeSat 1U (термином CubeSat 1U обозначают спутники с размером 10х10х10 см - ред.) или 2U (размер 10х10х20 см - ред.) мы сможем запустить его в космос. Программа очень интенсивно развивается. Я думаю, в следующем году или года через полтора запустим", - сказал ученый.
По словам Панасюка, аппарат будет отправлен на околоземную орбиту, внутри него будут находиться биообъекты, скорее всего, водоросли, на которых планируется протестировать технологию поиска жизни. Он отметил, что уже имеются планы по применению данной технологии для поиска жизни на объектах Солнечной системы.
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Кроме того, рассказал ученый, подписано соглашение с итальянскими партнерами, которые занимаются астробиологией и разработали иной, но похожий метод поиска жизни в космосе. Они запустят свой космический аппарат при поддержке Европейского космического агентства в июле текущего года. После этого две группы ученых планируют создать совместный спутник формата CubeSat 3U или 6U, где будут установлены один российский, а другой итальянский приборы.
Ранее Панасюк рассказал, что российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы с помощью лазерного сканирования их поверхности с борта космического аппарата или посадочной станции. Работы проведены в рамках разработки научной аппаратуры для российского космического аппарата "Бумеранг", которому предстоит исследовать Марс и привезти на Землю пробы грунта с марсианского спутника Фобоса.
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