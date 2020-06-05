Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с COVID-19

"Но с точки зрения сдерживания вируса, полезность дезинфекции улиц довольно минимальна: важнее соблюдение дистанции и правил гигиены. Вирус попадает в организм главным образом через слизистые: то есть либо от инфицированного через мелкие капли, либо с зараженных поверхностей через рот. И потом, нельзя точно сказать, сколько вирус живет на поверхности, но речь все равно идет о часах: поэтому возможность того, что вирус остается на асфальте в течение нескольких часов, очень маловероятна", - сказал специалист одного из ведущих итальянских медучреждений.