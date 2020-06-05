Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с COVID-19

РИМ, 5 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Проведение санитарной обработки улиц не является самым эффективным механизмом для сдерживания распространения коронавируса, однако и вреда не нанесет, важнее соблюдать дистанцию и правила гигиены, заявил РИА Новости научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале (Salvatore Curiale).
"Любое мытье улиц вреда не несет. Если бы в Риме это делали чаще, было бы неплохо", - со смехом сказал эксперт.
"Но с точки зрения сдерживания вируса, полезность дезинфекции улиц довольно минимальна: важнее соблюдение дистанции и правил гигиены. Вирус попадает в организм главным образом через слизистые: то есть либо от инфицированного через мелкие капли, либо с зараженных поверхностей через рот. И потом, нельзя точно сказать, сколько вирус живет на поверхности, но речь все равно идет о часах: поэтому возможность того, что вирус остается на асфальте в течение нескольких часов, очень маловероятна", - сказал специалист одного из ведущих итальянских медучреждений.
По его словам, санитарная обработка улиц может стать "еще одним процентом, если уже сделано 99%".
"Туда входят ношение маски в закрытых помещениях, мытье рук и избегание физического контакта - остальное помогает, но не является решающим фактором", - отметил эксперт.
Куриале подчеркнул, что в большинстве случае для защиты от вируса используют вещества на основе мыла или спиртового раствора. Они не могут привести к появлению более устойчивых микроорганизмов, так как в таких случаях речь должна идти о чрезмерном применении антибиотиков, которое приводит к резистентности к их воздействию.
"Человечество знает все эти составы на протяжении тысячелетий. Еще есть бытовой отбеливатель - гипохлорит натрия, - но это дешевые дезинфицирующие средства, которые не несут серьезной опасности ни для окружающей среды, ни для организма. Если только это не пить", - заключил эксперт.
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