Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Урожай ягод и, возможно, фруктов в Урожай ягод и, возможно, фруктов в России в 2020 году по сравнению с прошлым годом может оказаться заметно ниже из-за весенних заморозков в южных регионах, но цены не обязательно вырастут - производители и торговые сети будут учитывать покупательную способность населения, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.

Период ночных заморозков и резких колебаний температур на юге европейской части России (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея) продлился с конца марта до середины апреля, совпав с цветением ягодных, косточковых и плодовых культур. "Из-за погодных условий общие потери годового урожая могут составить примерно 20%, если у крупных хозяйств будут проблемы по сбору урожая, то, возможно, и до 40%", - сказала директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий.

Она добавила, что в центральной полосе заморозки были до начала цветения, и глобального вреда не принесли, но из-за холодной весны урожай ягод в большинстве хозяйств начинают собирать намного позже обычного. В свою очередь директор воронежского ООО "Сладуника" Вячеслав Пленкин заметил, что поздние сорта могут пострадать из-за непромерзания почвы и вредителей после аномально теплой зимы, развитию патогенов и болезней способствовала и дождливая майская погода; все это скажется и на количестве, и на качестве урожая.

По оперативным данным региональных органов управления АПК, валовый сбор в РФ садовой земляники к 1 июня составлял более 750 тонн, сообщал Минсельхоз. "В этом году урожай ягод меньше на ту же дату прошлого года", - уточнила динамику директор Ягодного союза. По данным Росстата, валовый сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 4,9%, до 3,5 миллиона тонн: больше четверти сбора обеспечил Южный федеральный округ (963,5 тысячи тонн).

Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин считает, что из-за юга может быть ниже и валовый сбор яблок; окончательные прогнозы можно делать не раньше середины июня, когда произойдет осыпание вторых завязей. "У яблонь есть такая особенность, как запасные почки. Они цветут гораздо позже, и по некоторым южным регионам - Ставрополь, Краснодар, Ингушетия, Волгоград, - уже завязались. Поэтому мы надеемся, что поражение будет не 60-80%, а 40-50%", - заметил он.

Цена и спрос

Генеральный директор исследовательской компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова отмечает, что в обычных условиях, в связи со снижением собственного производства и ограничениями по логистике, цены бы выросли, "но в нынешней ситуации в противовес действует фактор снижения платежеспособности населения, который никак не позволяет повышать цены ни производителям, ни сетям".

"Сокращение урожая будет цену приподнимать, как и изменение курса рубля, но сложности с реализацией и снижающаяся покупательная способность населения будут давить в обратную сторону. И где-то на равновесии между этими четырьмя силами мы будем искать цену этого сезона", - рассуждает Козий.

Директор компании "Коломенская ягода" Иван Чепенко говорит, что интерес торговых сетей при заключении контрактов по сравнению с прошлым годом не меняется. "Покупатель распробовал отечественную ягоду; поскольку рынок ей не наполнен, снижения спроса ждать не приходится", - уверен он.

Пленкин обращает внимание на стабильные розничные цены московского рынка в прошлом году и полагает, что в текущем году сохранится такая же тенденция, а уровень цен буде 350-400 рублей за килограмм. Он также отметил хорошее состояние малиновых насаждений в РФ, но поскольку цену на эту ягоду во многом формируют Белоруссия, Польша и Украина, где от возвратных заморозков пострадали голубика, малина и земляника, эта ситуация может оказать свое влияние на стоимость.

Издержки производителей

"Год очень сложный, издержки производители в любом случае понесут, выручку получат меньше. Мы в принципе не уверены, какое количество хозяйств его переживет, поскольку очень много наложившихся проблем - и заморозки, и сложности реализации, и сложности со сбором из-за карантинных ограничений, и абсолютная непредсказуемость ситуации на будущее", - считает директор Ягодного союза.