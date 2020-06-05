Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T03:16
https://ria.ru/20200605/1572494670.html
Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571421908_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_fc79e957f40ea879a6a427d754051a3c.jpg
РИА Новости

Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году

03:16 05.06.2020
649
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Урожай ягод и, возможно, фруктов в России в 2020 году по сравнению с прошлым годом может оказаться заметно ниже из-за весенних заморозков в южных регионах, но цены не обязательно вырастут - производители и торговые сети будут учитывать покупательную способность населения, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.
Период ночных заморозков и резких колебаний температур на юге европейской части России (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея) продлился с конца марта до середины апреля, совпав с цветением ягодных, косточковых и плодовых культур. "Из-за погодных условий общие потери годового урожая могут составить примерно 20%, если у крупных хозяйств будут проблемы по сбору урожая, то, возможно, и до 40%", - сказала директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий.
Она добавила, что в центральной полосе заморозки были до начала цветения, и глобального вреда не принесли, но из-за холодной весны урожай ягод в большинстве хозяйств начинают собирать намного позже обычного. В свою очередь директор воронежского ООО "Сладуника" Вячеслав Пленкин заметил, что поздние сорта могут пострадать из-за непромерзания почвы и вредителей после аномально теплой зимы, развитию патогенов и болезней способствовала и дождливая майская погода; все это скажется и на количестве, и на качестве урожая.
Продажа ягод
22 мая, 08:15ЗОЖ
Диетолог назвала три лучшие ягоды для укрепления иммунитета
По оперативным данным региональных органов управления АПК, валовый сбор в РФ садовой земляники к 1 июня составлял более 750 тонн, сообщал Минсельхоз. "В этом году урожай ягод меньше на ту же дату прошлого года", - уточнила динамику директор Ягодного союза. По данным Росстата, валовый сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 4,9%, до 3,5 миллиона тонн: больше четверти сбора обеспечил Южный федеральный округ (963,5 тысячи тонн).
Президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин считает, что из-за юга может быть ниже и валовый сбор яблок; окончательные прогнозы можно делать не раньше середины июня, когда произойдет осыпание вторых завязей. "У яблонь есть такая особенность, как запасные почки. Они цветут гораздо позже, и по некоторым южным регионам - Ставрополь, Краснодар, Ингушетия, Волгоград, - уже завязались. Поэтому мы надеемся, что поражение будет не 60-80%, а 40-50%", - заметил он.
Отдел фруктов в супермаркете. Архивное фото
23 июля 2019, 03:25
В Роспотребнадзоре рассказали, как определить качество фруктов и ягод

Цена и спрос

Генеральный директор исследовательской компании "Технологии Роста" Тамара Решетникова отмечает, что в обычных условиях, в связи со снижением собственного производства и ограничениями по логистике, цены бы выросли, "но в нынешней ситуации в противовес действует фактор снижения платежеспособности населения, который никак не позволяет повышать цены ни производителям, ни сетям".
"Сокращение урожая будет цену приподнимать, как и изменение курса рубля, но сложности с реализацией и снижающаяся покупательная способность населения будут давить в обратную сторону. И где-то на равновесии между этими четырьмя силами мы будем искать цену этого сезона", - рассуждает Козий.
Директор компании "Коломенская ягода" Иван Чепенко говорит, что интерес торговых сетей при заключении контрактов по сравнению с прошлым годом не меняется. "Покупатель распробовал отечественную ягоду; поскольку рынок ей не наполнен, снижения спроса ждать не приходится", - уверен он.
Пленкин обращает внимание на стабильные розничные цены московского рынка в прошлом году и полагает, что в текущем году сохранится такая же тенденция, а уровень цен буде 350-400 рублей за килограмм. Он также отметил хорошее состояние малиновых насаждений в РФ, но поскольку цену на эту ягоду во многом формируют Белоруссия, Польша и Украина, где от возвратных заморозков пострадали голубика, малина и земляника, эта ситуация может оказать свое влияние на стоимость.
Клубника, выращенная в питомнике
19 июля 2019, 14:54Сказано в эфире
Как выбрать вкусные ягоды? Советы экспертов Роскачества и Ягодного союзаОт сезонных ягод на прилавках разбегаются глаза – голубика, малина, крыжовник, смородина, ежевика... Специалисты рассказали, на что обращать внимание при покупке.

Издержки производителей

"Год очень сложный, издержки производители в любом случае понесут, выручку получат меньше. Мы в принципе не уверены, какое количество хозяйств его переживет, поскольку очень много наложившихся проблем - и заморозки, и сложности реализации, и сложности со сбором из-за карантинных ограничений, и абсолютная непредсказуемость ситуации на будущее", - считает директор Ягодного союза.
По словам Решетниковой из компании "Технологии Роста", операционные расходы производителей растут на фоне ослабления рубля и высокой зависимости промышленных садов от зарубежных поставок посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, расходных материалов и комплектующих. Сезон действительно непростой: болезни, вредители, дорогие удобрения из-за привязки к мировым ценам потянут за собой рост себестоимости, соглашается Пленкин.
Сбор урожая клубники в посёлке Берёзовом Краснодарского края
8 июля 2019, 12:36
Названы наиболее и наименее аллергенные ягоды
010231
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Мужчина в защитной маске во время пробежки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Сотрудники полиции и участники протеста в США
Россия воспользовалась "стремительным упадком" США, пишут израильские СМИ
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Минздрав расширил список первых симптомов COVID-19
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Дезинфекция дорог и тротуаров
Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с COVID-19
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
В сенат США внесли проект новых санкций против "Северного потока — 2"
Магазин одежды
Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как восстановить удаленные файлы в смартфоне
Начос
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
В Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:50В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
07:49СК завел дело на томскую чиновницу за злоупотребление полномочиями
07:47Родственник похитил у жителя Якутска пять тысяч долларов и проиграл
07:36В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 514 пациентов
07:32В Киргизии выявили 37 новых случаев COVID-19
07:31В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
07:28В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
07:25Полиция Нового Южного Уэльса требует запретить антирасистские протесты
07:20В Якутии 40% от числа больных COVID-19 в стационарах приходится на детей
07:15Венесуэла потребовала от Франции выдать укрывшегося в посольстве Гуаидо
07:11На Камчатке число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
07:08Экс-глава МИД Эквадора сравнил США с "раненым львом", опасным для региона
06:57На Алтае за сутки выявили семь случаев коронавируса
06:46"Аврора" планирует на 6 июня вывозной рейс с россиянами из Бангкока
06:36В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
06:34В Приамурье зарегистрировали третью смерть от COVID-19
06:25Женщина нашла способ похудеть на 76 килограммов
06:13В Миннеаполисе готовятся "демонтировать" департамент полиции
06:09В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19
Лента новостейМолния