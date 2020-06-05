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2020-06-05T03:12
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Исследование: мужчины тратят в супермаркетах больше денег, чем женщины
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РИА Новости

Исследование: мужчины тратят в супермаркетах больше денег, чем женщины

03:12 05.06.2020
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© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские мужчины тратят в супермаркетах на 7,2% больше россиянок - в среднем 671 рубль за раз, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования покупательской активности клиентов в супермаркетах аналитики изучили среднемесячное количество операций по картам с января по апрель 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года.
"Покупательская активность мужчин в супермаркетах выше, чем у женщин. В среднем в 2020 году представители сильного пола совершают покупки 8,4 раза в месяц (на 3% больше, чем за четыре месяца 2019 года), при этом женщины – 7,1 раза (на 4% больше аналогичных показателей прошлого года). Мужчины, к слову, и тратят здесь больше – средний чек "мужской" покупки выше женской на 7,2% и составляет 671 рубль", - подсчитали аналитики.
По данным банка, за первые четыре месяца 2020 года в среднем в месяц россияне 7,75 раза совершали покупки в супермаркетах - сюда относится среднее число как офлайн-посещений магазинов, так и заказов на доставку из них. Средний чек одной покупки по карте за четыре месяца 2020 года составил 649 рублей.
Заметно активизировалась в своих покупках молодежь. Именно россияне младше 21 года стали лидерами по росту среднемесячного числа покупок по картам в супермаркетах – этот показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На втором месте по приросту среднего числа покупок в месяц – россияне 21-30 лет (5%). Третье и четвертое место – у категорий 31-40 и 41-50 лет с показателем в 4%. Пятое место – у клиентов старше 51 года, у которых среднемесячное число покупок по картам в супермаркетах выросло на 2%.
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