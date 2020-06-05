Исследование: мужчины тратят в супермаркетах больше денег, чем женщины

"Покупательская активность мужчин в супермаркетах выше, чем у женщин. В среднем в 2020 году представители сильного пола совершают покупки 8,4 раза в месяц (на 3% больше, чем за четыре месяца 2019 года), при этом женщины – 7,1 раза (на 4% больше аналогичных показателей прошлого года). Мужчины, к слову, и тратят здесь больше – средний чек "мужской" покупки выше женской на 7,2% и составляет 671 рубль", - подсчитали аналитики.

По данным банка, за первые четыре месяца 2020 года в среднем в месяц россияне 7,75 раза совершали покупки в супермаркетах - сюда относится среднее число как офлайн-посещений магазинов, так и заказов на доставку из них. Средний чек одной покупки по карте за четыре месяца 2020 года составил 649 рублей.

Заметно активизировалась в своих покупках молодежь. Именно россияне младше 21 года стали лидерами по росту среднемесячного числа покупок по картам в супермаркетах – этот показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На втором месте по приросту среднего числа покупок в месяц – россияне 21-30 лет (5%). Третье и четвертое место – у категорий 31-40 и 41-50 лет с показателем в 4%. Пятое место – у клиентов старше 51 года, у которых среднемесячное число покупок по картам в супермаркетах выросло на 2%.