Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
На улице перед сквером Лафайет собрались около тысячи человек. В отличие от предыдущего дня теперь здесь нет кордонов из полиции и Национальной гвардии, а также их техники. Сквер обнесен сетчатым забором выше человеческого роста, за ним в отдалении дежурят немногочисленные наряды полиции и группа гвардейцев, однако они не уделяют особого внимания происходящему перед забором.
Люди скандируют "Черные жизни имеют значение", "Нет правосудия - нет мира" и другие лозунги. Один раз они встали на колени.
В четверг власти Вашингтона отменили действовавший до вчерашнего дня комендантский час.
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