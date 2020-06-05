Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты

На улице перед сквером Лафайет собрались около тысячи человек. В отличие от предыдущего дня теперь здесь нет кордонов из полиции и Национальной гвардии, а также их техники. Сквер обнесен сетчатым забором выше человеческого роста, за ним в отдалении дежурят немногочисленные наряды полиции и группа гвардейцев, однако они не уделяют особого внимания происходящему перед забором.