В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион

"Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня…. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.