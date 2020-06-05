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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T02:58
https://ria.ru/20200605/1572494510.html
В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

В Приморье назвали условие освобождения от изоляции прибывающих в регион

02:58 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Пассажиров, прибывающих в Приморье, с 7 июня освободят от обязательного 14-дневного карантина при условии, что у них нет признаков ОРВИ, сообщает правительство региона.
С конца апреля все пассажиры, прибывающие в Приморье, должны были соблюдать 14-дневную изоляцию дома или в обсерваторе. С 1 июня прибывающим из Москвы и Новосибирска необходимо предоставить справку о результатах лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию.

"Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня…. Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.

С 7 июня анкетирование также распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
В Приморье зафиксировано 2211 случаев коронавируса, 1290 человек вылечились, 21 умер. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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