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2020-06-05T03:37
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В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
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РИА Новости

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны

02:53 05.06.2020 (обновлено: 03:37 05.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкАрлингтонское национальное кладбище
Арлингтонское национальное кладбище
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Арлингтонское национальное кладбище. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ирэн Триплетт, последний гражданин США, получавшая пенсию как ветеран Гражданской войны (1861-1865), скончалась на 91-м году жизни, сообщает газета Washington Post.
Пенсии Триплетт, которую она получала от министерства по делам ветеранов, составляла 877,56 долларов в год или 73,13 доллара в месяц. Она имела право на пожизненное пособие как ребенок-инвалид участника Гражданской войны в рядах армии Конфедерации. Триплетт родилась в 1930 году, когда ее отцу Моузу Триплетту было почти 84 года.
Триплетт дезертировал из армии южан в июне 1863 года, а спустя неделю полк, в котором он служил, почти в полном составе погиб в битве при Геттисберге. В следующем году он присоединился к северянам, в рядах которых успешно закончил кампанию.
Пенсионерка умерла в доме престарелых в Северной Каролине 31 мая. Она никогда не была замужем, ее брат скончался в 1966 году.
В министерстве по делам ветеранов сообщили, что по состоянию на 2020 год пенсии продолжают получать вдовы и дети солдат, павших в давних войнах, например в Испано-американской войне 1898 года.
Аукцион. Архивное фото
10 июня 2018, 15:57
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