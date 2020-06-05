В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ирэн Триплетт, последний гражданин Ирэн Триплетт, последний гражданин США , получавшая пенсию как ветеран Гражданской войны (1861-1865), скончалась на 91-м году жизни, сообщает газета Washington Post

Пенсии Триплетт, которую она получала от министерства по делам ветеранов, составляла 877,56 долларов в год или 73,13 доллара в месяц. Она имела право на пожизненное пособие как ребенок-инвалид участника Гражданской войны в рядах армии Конфедерации. Триплетт родилась в 1930 году, когда ее отцу Моузу Триплетту было почти 84 года.

Триплетт дезертировал из армии южан в июне 1863 года, а спустя неделю полк, в котором он служил, почти в полном составе погиб в битве при Геттисберге. В следующем году он присоединился к северянам, в рядах которых успешно закончил кампанию.

Пенсионерка умерла в доме престарелых в Северной Каролине 31 мая. Она никогда не была замужем, ее брат скончался в 1966 году.